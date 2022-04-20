Kırıkkale'de aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı

20.04.2022 10:19
Kırıkkale'de aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 2 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G, B.G, E.Y, M.S, F.B, E.K, T.Ç, Y.A, M.U, M.E, E.K, M.S, Y.C. ve E.Y ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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