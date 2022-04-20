Kırıkkale'de aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 23 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 2 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G, B.G, E.Y, M.S, F.B, E.K, T.Ç, Y.A, M.U, M.E, E.K, M.S, Y.C. ve E.Y ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.