Kırıkkale'de aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aranan 16 kişi yakalandı

14.04.2022 10:14
Kırıkkale'de aranan 16 kişi yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 3 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan K.P., M.Ü., B.D., K.K., M.Ö., R.İ., M.D. ve K.P. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli de yakalandı. - KIRIKKALE

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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