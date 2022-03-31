Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı

31.03.2022 10:29
Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 11 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 11 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, "hırsızlık", "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "basit yaralama" gibi suçlardan haklarında 13 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.Y., A.A., H.D., E.K., B.T., M.Y., D.D., F.M., L.S., H.E. ve B.A. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli daha gözaltına alındı. - KIRIKKALE

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı - Son Dakika


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