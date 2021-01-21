Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de aranan 2 kişi yakalandı
21.01.2021 16:55
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 11'i hırsızlık 15 suçtan kaydı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan R.D. ile 7'si hırsızlık 21 suçtan kaydı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı Joe Biden kabinesinin, Obama yönetimine benzerliği dikkat çekti Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu