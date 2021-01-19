Kırıkkale'de aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince suç olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K, K.K. ve H.İ'yi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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