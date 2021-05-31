Kırıkkale'de aranan 3 şahıs cezaevine gönderildi - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan 3 firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., kasten öldürme suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.M.V. ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 3 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE