Kırıkkale'de aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "yağma" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü cezaevi firarisi Ş.G ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve"cinsel istismar" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile şantaj suçundan aranan K.G'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti