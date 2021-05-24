Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan firari 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan firari 5 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 17-24 Mayıs arasında il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, "hırsızlık", "kasten öldürme" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçlarından haklarında 2 yıl 6 ay ila 9 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G, Ö.T, M.T, A.C. ve D.D'yi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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