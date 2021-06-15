Kırıkkale'de firari 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 1 yıl ila 15 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, S.Z, K.Ö, O.Y, S.D, H.K. ve O.E'yi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.