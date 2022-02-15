Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından haklarında 2 ay 15 gün ile 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, K.A, H.G, S.E, K.K, F.G. ve Ü.K. ile çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı.

Hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, 18 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.