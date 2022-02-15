Üye Girişi
Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı

15.02.2022 12:23
Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından haklarında 2 ay 15 gün ile 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, K.A, H.G, S.E, K.K, F.G. ve Ü.K. ile çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı.

Hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, 18 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de aranan 7'si hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement