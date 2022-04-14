Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı

14.04.2022 09:49
Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 10 gün ile 2 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan Y.K, K.P, M.Ü, B.D, K.K, M.Ö, R.İ, M.D. ve K.P. ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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