Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

6 saat önce

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı, System.String[]

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.


Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde belirlenen 17 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K., tehdit suçundan 5 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. ile mühür bozma suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ü. tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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