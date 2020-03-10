Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

6 saat önce

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı, System.String[]

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.


Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde belirlenen 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S., hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P. ile hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Z. tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı 40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:35:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de, aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]