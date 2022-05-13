Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

13.05.2022 19:45
Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Mithat Tokay (71), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Nurettin K. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Mithat Tokay (71), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Nurettin K. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Keskin ilçesi Seyifli köyünde meydana geldi. Nurettin K., aralarında arazi anlaşmazlığı olan Mithat Tokay ile evinin önünde buluşup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin K., yanında bulunan tüfekle Mithat Tokay'a ateş açıp kaçtı. Tokay, tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tokay, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tokay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nurettin K.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.


Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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