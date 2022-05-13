Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü

13.05.2022 19:28

Son dakika haberi: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, N.K. arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Mithat T'nin (71) Seyifli köyündeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. yanında getirdiği tüfekle Mithat T'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mithat T. ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çalış köyü yakınlarında yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü - Son Dakika


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