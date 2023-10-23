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Kırıkkale'de Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 23.10.2023 15:39

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, 16 yaşındaki Y.T. isimli çocuk, doldur boşalt yaptığı sırada ruhsatsız pompalı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı E.T'yi yaraladı. Ağır yaralanan E.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Y.T. ise gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

İddiaya göre, Y.T. (16) doldur boşalt yaptığı sırada ruhsatsız pompalı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı E.T'yi (17) yaraladı.

İhbar üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.T, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli Y.T'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika
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