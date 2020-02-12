Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

16 dakika önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Atatürk Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Zeliha Karakaya'nın (70), sabah alışverişe gitmek için bindiği asansör 3. katta arızalanarak durdu.

Yaşlı kadının sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat asansörde mahsur kalan Karakaya, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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