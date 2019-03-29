Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Asayiş

Kırıkkale'de Asayiş

1 saat önce

Yahşihan ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Yahşihan ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Doğanlık Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde 26 Mart'ta tartıştığı S.A'yı av tüfeğiyle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Çaldıkları plakalarla hırsızlık yaptılar

Kırıkkale'de park halindeki araçlardan söktükleri plakaları kiraladıkları araçlara takarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Araç kiralama firmalarından kiraladıkları araçların özelliklerine benzer park halindeki araçların plakalarını söküp kiraladıkları araçlara takarak hırsızlık yapan kişilere yönelik operasyonda H.Ö. ve İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer bir olayda ise Yahşihan İlçesi Hacıbey TOKİ Blokları çevresinde bir araçtan çevreye ateş edildiği yönünde alınan ihbar üzerine yapılan tahkikat sırasında polis ekiplerine hakaret ve tehditte bulunan S.U. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "meskun mahalde havaya ateş etme ve kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Yahşihan, Kırıkkale, Güncel
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