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Kırıkkale'de asayiş

12 dakika önce

Kırıkkale'de telefon ve silah hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Kırıkkale'de telefon ve silah hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'nde iş yerinden telefon hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan M.A.I, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Delice ilçesinde ise Mimar Sinan Mahallesi'nde ikametten silah çalınmasıyla ilgili M.O, A,A. ve Y.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan ilçesinde uyuşturucu maddesi satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, uyuşturucu maddesi sattığı tespit edilen M.A'yı, H.A, B.Y, E.K. ve A.A'ya uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan H.A, B.Y, E.K. ve A.A. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:50 Kaynak: AA
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