Kırıkkale'de asayiş

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulanan beyaz eşya deposundan farklı markalarda LCD televizyonun çalınmasının ardından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler A.K. ve C.G. gözaltına alındı.

Bir başka hırsızlık olayında ise Yenimahalle Mahalle'de home ofis olarak kullanılan ikametten dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada olayının şüphelisi B.Y. yakalandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adresten madeni hurda bataryalarının çalınması olayı şüphelileri S.G. ve S.E. de gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Balışeyh İlçe Emniyet Amirliğine gelerek teslim olan ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranması olduğu tespit edilen cezaevi firarisi İ.İ'nin gözaltına alındığı, ayrıca kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilen zanlının işlemlerinin ardından tutuklandığı belirtildi.