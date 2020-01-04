Kırıkkale'de asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de asayiş - Son Dakika

Kırıkkale'de asayiş

6 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde sattığı ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de asayiş, System.String[]

Kırıkkale'de uyuşturucu madde sattığı ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla teknik takibe aldıkları F.K. ve İ.B'yi, evlerine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Evlerde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve 2 cam düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen İ.B. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Depodan hırsızlık

Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bir depodan hurda malzeme ve ev eşyası çaldığı öne sürülen E.K, kent merkezinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen, E.K, tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:58 Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar - Son Dakika
19:58 Yükümlüler kuşlar için yuva yaptı - Son Dakika
19:56 Doğu Anadolu'da kış - Bulanık'ta kar yağışı - Son Dakika
19:56 Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü - Son Dakika
19:55 Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 20:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]