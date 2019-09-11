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Kırıkkale'de asayiş olayları: 6 tutuklama

30 dakika önce

Kırıkkale'de 3 ayrı ikamette hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 cezaevi firarisi de kendi isteği ile polise teslim oldu.

Kırıkkale'de asayiş olayları: 6 tutuklama, System.String[]

Kırıkkale'de 3 ayrı ikamette hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 cezaevi firarisi de kendi isteği ile polise teslim oldu.


Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; il genelinde çeşitli ikametlere girip elektronik eşya ve hurda çalan kişilere yönelik yapılan operasyon sonucunda A.K, C.G, S.G, S.E. ve B.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüphelinin ifadesi alındıktan sonra Kırıkkale Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Kırıkkale'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında aranma kararı çıkartılan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi İ.İ, Balışeyh İlçe Emniyet Amirliğine kendiliğinden gelerek teslim oldu. daha sonra emniyetteki işlemlerin arından yeniden cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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