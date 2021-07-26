Kırıkkale'de asayiş uygulaması - Son Dakika

Kırıkkale'de vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan asayiş uygulaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerin ve jandarma ekiplerinin katılımıyla, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin 3 bin 752 personel ile 976 noktada yaptığı uygulamalar ve faaliyetler sonucunda 18 bin 736 şahıs ve 8 bin 421 araç sorgusu yapıldı. Suça karışan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı, aranan 54 kişi yakalandı, 28 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca, 3 şarjör, 33 fişek, 7 bıçak, bir çalıntı motosiklet, 410 gram kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.