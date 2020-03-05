Kırıkkale'de "Asıl Olan Hayattır, Hayatta Boşluk Kabul Etmez" projesinin kapanış toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıya Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Başalan ile ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerin yer verilen Vali Sezer, ülkemizde uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli kararlar alınarak çok mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizen Sezer, "Bu kapsamda 'Huzur Köy' adı altında 3 milyon lira hibe ile Bağımlılıkla Mücadele Yataklı Rehabilitasyon Merkezi yaparak çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Merkezde bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin tamamı verilecek, madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireyler burada tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonları sağlanacak." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ise 2014 yılında başlayan projenin devamı niteliğinde olan "Asıl Olan Hayattır, Hayatta Boşluk Kabul Etmez" projesinin 2018 yılında 261 bin 594 lire 40 kuruş hibe desteğiyle faaliyete geçtiğini anlattı.

Proje kapsamında 2019 yılı içerisinde rehabilitasyon amacıyla takip ettikleri kişilerden 34'ünün İŞKUR destekli Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında değerlendirildiğini aktaran Ağırtaş, "Kişilere ve ailelere yönelik 370 bireysel görüşme, 305 aile görüşmesi, 166 grup çalışması, 30 ev ziyareti gerçekleştirilip birey ve ailelerin ihtiyaçları belirlenerek gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin 413 kişiye madde bağımlılığına yönelik eğitimler verilmiştir." dedi.

Toplantının ardından rehabilitasyon süresince seramik ve çömlek atölyesinden eğitim alan gençler tarafından yapılan çini sergisinin gezildiği kaydedildi.