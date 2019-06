Kırıkkale'de aşırı yağışların ardından 38 milyon liralık hasar tespiti yapıldı

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, meydana gelen aşırı yağışların ardından Kırıkkale ölçeğinde 38 milyon lira hasar tespitinin yapıldığını söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, meydana gelen aşırı yağışların ardından Kırıkkale ölçeğinde 38 milyon lira hasar tespitinin yapıldığını söyledi.

Can, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kırıkkale'de geçen haftalarda aşırı yağışlardan sonra meydana gelen selden dolayı iki vatandaşın hayatını kaybettiğini ve büyük zarar oluştuğunu belirtti.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Can, "Valimiz, belediye başkanımız ve teşkilatımız hep beraber olay yerlerinde bulundular ve hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kırıkkale ölçeğinde 38 milyon lira hasar tespiti yapıldı. TBMM'ye konuyu taşıdık, ilgili bakanlarımızla görüştük, Cumhurbaşkanımız'a konuyu ilettik. Hasar olan yerlerde çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları ile Ziraat Bankası'na olan tarımsal kredi borçlarını ertelenmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Ayrıca mücavir alanlar itibariyle belediye olan yerlerle ilgili İller Bankası'ndan gelen ödeneklerinin kesinti yapılmadan belirli bir süre belediyelerimize katkı anlamında bunun da çalışmalarını yaptık. Dün itibariyle bunun girişimlerini bulunduk." diye konuştu.

MKEK'in özelleşeceği iddiası

Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) özelleşeceğine dair iddialara ilişkin, MKEK'le ilgili çalışmaların yapıldığını ve Cumhurbaşkanı'na arz edildiğini dile getirdi.

Araya İstanbul seçimlerinin girmesi nedeniyle çalışmalarla ilgili adımların atılamadığını aktaran Can, şunları kaydetti:

"MKEK, Türkiye sanayisinin okuludur. 1920'lerde kurulmaya başlayan ve savunma alanında yatırım yapan, 1950 yılında anonim şirketi olan bir kuruluştan bahsediyoruz. MKEK, Kırıkkale'yede hayat vermiştir. 1920'lerde kurulan ve 1950'de anonim şirketi olan MKEK'in bu yapıyla reformsal dönüşümünü yapması mümkün değildir. MKEK'in yerli ve milli üretimler yaptığı ve tehlikeli bir coğrafyada yaşadığımızı dikkate aldığımızda MKEK'in modernize edilerek gelişmesini sürdürmesi büyük bir ihtiyaçtır. Son dönemde üretilen yerli milli ürünlere baktığımızda MKEK, modernize edilerek gelişmesini sürdürmektedir. MKEK üzerine bir sürü siyasi mülahaza ileri sürülüyor. Şunu net olarak söyleyeyim, MKEK kesinlikle özelleşmeyecek, satılmayacak. Bunlar 31 Mart seçimlerinden önce siyasi malzeme olarak kullanıldı. Bir bilgi kirliliği var. MKEK'i ayağa kaldıracak, hazinenin, devletin, kamu kurumunun içerisinde bir şirket olacak. Şu anda zaten bir şirket ama fiiliyatta bir şirket. Hem hukuki hem de fiili bir şirket olarak devletin içerisinde hareket alanı güçlü, dünya savunma sanayii alanında da rekabet edebilecek altyapıya haiz bir kurumsal yapıya geçecek."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Ömer Çelik'i tiye aldı: Öcalan'ı TRT'ye benim amcaoğlum çıkarmıştır

Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi

AK Partili vekilden TRT'ye "Osman Öcalan" tepkisi: Mikrofon uzatamaz

49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu