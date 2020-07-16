Kırıkkale'de asker uğurlamasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de asker uğurlamasına kısıtlama getirildi

KIRIKKALE Valiliği, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KIRIKKALE Valiliği, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, olağanüstü toplandı. Toplantıda, gündeme ilişkin konular görüşülerek, yeni kararlar alındı. Açıklamada, "07.07.2020 tarih ve 2020/45 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına ek olarak, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken 10.00'da başlayıp en geç 23.00'da en fazla 6 saat ile sınırlı olmak üzere bitirilmesine, denetimler için jandarma ve emniyet kuvvetleri koordinasyonunda Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile gerek duyulacak kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle denetim ekibi kurularak gerekli denetimlerin yapılmasına karar verildi" denildi. Açıklamada ayrıca son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerin gerçekleştirildiğinin gözlendiği belirtilerek,  asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi. Yeni alınan kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

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BİRİNCE DERECE YAKINLARA MÜSAADE EDİLECEK

Otogar, gar ve havalimanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem başlatılacak.


Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de asker uğurlamasına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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