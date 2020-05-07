Kırıkkale'de 'askıda yemek' kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Genel Kırıkkale'de 'askıda yemek' kampanyası - Son Dakika

Kırıkkale'de 'askıda yemek' kampanyası

7 saat önce

- Kırıkkale'de 'askıda yemek' kampanyası '1 yemek sizden 1 yemek bizden' diyerek kampanya başlatıldı Gönülden gönüle kurulan sofralar Ne kadar yemek kaldığını sosyal medyalarından yayınlayarak şeffaflık da sağlıyorlar Uygulamayı başlatan Yıldız Delice;

- Kırıkkale'de 'askıda yemek' kampanyası

'1 yemek sizden 1 yemek bizden' diyerek kampanya başlatıldı

Gönülden gönüle kurulan sofralar

Ne kadar yemek kaldığını sosyal medyalarından yayınlayarak şeffaflık da sağlıyorlar

Uygulamayı başlatan Yıldız Delice;

"Askımızda bin 170 yemek vardı"

"Herkesin evine sıcak yemek girmiş oluyor"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir restoranda başlatılan "askıda yemek" kampanyasından ihtiyaç sahibi ve korona virüsten etkilenen kişiler, her gün 4 çeşit yemeği ücret ödemeden alıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla "askıda yemek" kampanyasının başlatıldığı restoranda tatlı çeşitlerinin yanı sıra her gün 8 çeşit sıcak yemek çıkartılıyor. Kırıkkale'de bir restoranın başlatığı kampanya, Türkiye genelinde de yaygın olan "askıda" uygulamasından ilham alıyor. "1 yemek sizden 1 yemek bizden" şeklinde başlatılan bu kampanyayla, özellikle ihtiyaç sahibi ve korona virüsten etkilenen kişilerin ücret ödemeden yemek yiyebilmesi amaçlanıyor. Askıda yemek kampanyası, hayırsever insanların desteğiyle sürdürülüyor. Kentteki restoranında oğlu Emre Delice ile birilikte bu kampanyayı sürdüren Yıldız Delice, ihtiyaç sahibi kişiler için her yıl yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

"Herkesin evine sıcak yemek girmiş oluyor"

Askıda ekmek uygulamasından ilham aldıklarını belirten Emre Delice, "askıda yemek" kampanyası başlatmaya karar verdiklerini belirtti. Bir yemek parası ile iki kişinin faydalandığını anlatan Delice, "Bir kişi, bir yemek parası ödediği zaman bir yemek parası da biz sistemin içine koyuyoruz. Bir yemek parası ile iki kişiye yemek sağlamış oluyoruz. Kırıkkale'de bu uygulama gayet güzel tepkiler aldı. İnsanlar yurt dışından, yurt içinden ücretlerini gönderiyorlar. Biz de sistemin içine girerek hayır yapmış oluyoruz. Kimse mağdur olmuyor. Ramazan ayında herkesin evine sıcak yemek girmiş oluyor. Herkes mutlu, biz de çok mutluyuz bu şekilde hayra faydamız olduğu için" dedi.

"Bin 170 yemek askımızda vardı"

İnsanların 'askıda yemek' kampanyasından faydalandığı için mutlu olduklarını dile getiren Delice, şunları kaydetti:

"Kimi haberdar olmadan kulaktan duyma, komşusu almış haber söylemişler o şekilde geliyorlar. Sosyal medyalarda yayıldığı için insanlar duyup geliyor. Çok güzel tepkiler oluyor. İnsanlar da aldığı zaman mutlu oluyorlar. Kapları ile gelen kişileri anlıyoruz. Kendi tencerelerini getirenler ihtiyaç sahibi oluyor veya ihtiyaç sahibine yardımcı olanlar var. Apartmanında 65 yaş üstü olup da çıkamayanlara tenceresini, tavasını almış insanlar getiriyor. 'Kendi apartmanımıza götürüyoruz. Orada ihtiyaç sahibi var' diyor. O şekilde veriyoruz. Bazen de sorma gereği duyuyoruz. Şu an itibariyle 585 yemek geldi. 585 yemek de biz verdik. Bin 170 yemek askımızda vardı. Şu an 504 tane kaldı. 666 tanesini ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Askımızda 504 yemeğimiz mevcut. Bunu gün gün güncelliyoruz. Sosyal medyamızdan da yayınlıyoruz ne kadar kaldı insanlar öğrensin diye. Şeffaf bir şekilde bu süreci yönetmeye çalışıyoruz."

"Mutlaka 7-8 çeşit yemeğimiz oluyor"

Daha önce de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını anlatan restoran sahibi Yıldız Delice, "Bu faaliyetleri önceden beri yapıyorduk. Sürekli yaptığımız bir işti. Fakat son iki senedir bu olaya diğer hayır sahipleri de karışmak istediler. O yüzden biraz daha çoğaldı. Daha çok çeşitlerimiz çoğaldı. Kapımıza geleni hiçbir şey vermesem, bir çorba olsun, bir ekmek olsun hiç çevirmem hayır kapımız kapanmaması için. Bu işi yapıyoruz. Her gün İzmir köftemiz, patlıcan kebabımız, çiftlik kebabımız, kuru fasulyemiz, tavuk sotemiz, tavuk pirzola bu yemeklerden bulunduruyoruz. Bitti ise mutlaka takviye yemekler yapıyoruz. Mutlaka 7-8 çeşit yemeğimiz oluyor. Gelene tatlısı, salatası artık neyse kabına göre, kaç kişilik isterse ona göre yemekleri de veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de 'askıda yemek' kampanyası

Kırıkkale, Türkiye, Delice, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

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