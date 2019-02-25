Kırıkkale'de Atıcılık Yarışması
1 saat önce
Kırıkkale'de Okul Sporları Atıcılık Gençler, Yıldızlar Kız-Erkek müsabakaları Başpınar Atıcılık Poligon Salonunda 8 okul takımından 45 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Kırıkkale'de Okul Sporları Atıcılık Gençler, Yıldızlar Kız-Erkek müsabakaları Başpınar Atıcılık Poligon Salonunda 8 okul takımından 45 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Müsabakaların birbirinden heyecanlı atışlarla renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adnan Vural, "Her spor branşının kendine özgü stillerin olduğunu Atıcılık branşında ise bu durum sadece hedefe kilitlenme ve nefes kontrolü yapılmasıdır. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, atıcılık il temsilciliğimize, okul sporları tertip komitemize, müsabakalarda görev yapan hakemlerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerimize teşekkür ediyorum. Müsabakalar sonucunda gruplara gidecek olan takımlarımıza grup müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:03 Kaynak: İHA
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