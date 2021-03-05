Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek - Son Dakika

Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek

05.03.2021 14:07
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Kırıkkale'de 2020-2021 av sezonunun bitiş tarihinin 7 Mart olarak belirlendiği açıklandı.

Kırıkkale'de 2020-2021 av sezonunun bitiş tarihinin 7 Mart olarak belirlendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu, 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış ve 7 Mart 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle ülke genelinde av yasağı başlamıştır. Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır" denildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Tarım, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek - Son Dakika


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