Kırıkkale'de AVM'ler denetleniyor - Son Dakika

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezlerinin açılmasının ardından denetimler sıklaştırıldı.



Kırıkkale Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde oluşturulan ekip, Alış Veriş Merkezlerinde (AVM) korona virüs denetimleri yapılıyor. 21 Mart'tan bu yana faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezlerinin açılmasının ardından korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. AVM'lerde denetim yapan ekipler, hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere, tüm mağazalarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor. Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, korana virüs tedbirleri kapsamında valilikçe çeşitli kurum ve kuruluşlardan kurulan "AVM korana virüs tedbirleri" denetim komisyonuyla birlikte haftada 3 gün denetimlerin yapılacağını ifade etti. - KIRIKKALE