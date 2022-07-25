Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

25.07.2022 10:13
Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 14 kişi taburcu edildi.

Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karakeçili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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