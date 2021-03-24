Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurşunkaya köyünde bir ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen Kadir (49), Bedriye (46), Elif (9) ve Beyza (5) Okatan, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Okatan ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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