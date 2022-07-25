Kırıkkale'de aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi

25.07.2022 03:28
Kırıkkale'de aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

Karakeçili ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu. Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvuran 7 kişi daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre içtikleri sudan zehirlendikleri düşünülen 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA

Kırıkkale Üniversitesi, Karakeçili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi - Son Dakika
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