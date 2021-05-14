Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan dini nikahlı eşi G.T.Ş'yi bıçakla yaralayan İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İ.B, dün, Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan imam nikahlı eşi G.T.Ş'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaçan şüpheli ise Çalılıöz Mahallesi'nde suç aletiyle yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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