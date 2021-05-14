Kırıkkale'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İ.B, dün, Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan imam nikahlı eşi G.T.Ş'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 'ne kaldırılmıştı. Kaçan şüpheli ise Çalılıöz Mahallesi'nde suç aletiyle yakalanmıştı.

Kırıkkale 'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

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