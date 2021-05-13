Kırıkkale'de ayrı yaşadığı imam nikahlı eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kaçan şüpheli ise Çalılıöz Mahallesi'nde suç aletiyle yakalandı.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sokaktaki bağrışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İ.B, bir süre sonra sokakta tartıştığı G.T.Ş'yi yanında getirdiği bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

İddiaya göre, İ.B, Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokak'ta annesinin yanında kalan imam nikahlı eşi G.T.Ş. ile konuşmaya gitti.

Kırıkkale 'de ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı.

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