KIRIKKALE - Babasının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren kız toprağa verildi - Son Dakika

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan baba E.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara 'ya sevk edilmişti. E.K'nin tedavisi Şehir Hastanesinde sürüyor.

E.K'nin kolunu yaralayarak seken kurşun, kapının arkasında duran kızı H.K'nin göğsüne isabet ederek ölümüne neden olmuştu.

Dün Sanayi Mahallesi 1426. Sokak'ta meydana gelen olayda E.K. (37) evinde, "intihar edeceğini" söyleyerek kendisini odaya kilitlemiş, ailesinin ikna çabalarına rağmen tabancayla ateş etmişti.

H.K'nin cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, merkeze bağlı Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.

Çocuğun yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan H.K'nin cenazesi, Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camisi'ne getirildi.

Kırıkkale 'de dün babasının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

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