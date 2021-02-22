Kırıkkale'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde Karadere mevkisindeki bağ evlerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahibinden izin alınarak bölgedeki bir bağ evine gizlenen jandarma ekipleri, gece saatlerinde başka bir bağ evinde el feneri ışığı yandığını fark etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu R.R. ile B.S'yi hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Elde edilen delilleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, 2 zanlının daha önce 12 hırsızlık olayının failleri olduğunu da belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, hırsızların çaldığı bazı malzemeleri de sahiplerine teslim etti.