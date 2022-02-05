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Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı

05.02.2022 17:43
Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı

Kırıkkale'de, Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezi'nden hizmet alacak bireylerin ailelerine eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Kırıkkale'de, Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezi'nden hizmet alacak bireylerin ailelerine eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kırıkkale İl Başkanı Volkan Kutluca tarafından imzalanan protokol kapsamında bağımlı bireylerin ailelerine eğitim verileceği aktarıldı.

Merkezden hizmet alacak bireylerin ailelerine yönelik uzmanlar tarafından eğitim seminerleri düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmzalanan protokol çerçevesinde ailelere yönelik madde bağımlılığı ve bağımlılığın doğası, madde kullanım bozukluğu olan bireye yaklaşım, madde bağımlılığı tedavi yöntemleri ve rehabilitasyonun önemi, bireyin temiz kalma döneminde aile faktörünün önemi ve bireyin desteklenmesi, iletişim ve beden dili, aile içi iletişim ve aile içi kurallar, bireye sorumluluk verme, stres yönetimi ve öfke kontrolü, etkili problem çözme ve zaman yönetimi, motivasyon ve yaşam doyumu gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecek."

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İl Sağlık Müdürü, Kırıkkale, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı - Son Dakika


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