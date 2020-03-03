Kırıkkale'de 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu - Son Dakika

Kırıkkale'de 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu

7 saat önce

Kırıkkale'de servis şoförleri, Türk bayraklı araçlarıyla 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için konvoy düzenledi.

Kırıkkale'de 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu, System.String[]

Kırıkkale'de servis şoförleri, Türk bayraklı araçlarıyla 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için konvoy düzenledi.


Kırıkkale'de 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında Mehmetçiğin şehit olmasına tepki göstermek için 50'den fazla servis şoförü, Türk bayraklı araçlarıyla Yahşihan ilçesinde bir araya geldi. Yenişehir Mahallesi'nden başlayan konvoy, Kırıkkale merkezde son buldu. Çevredeki vatandaşlar da konvoya destek verdi.


Delice ilçesinde de vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı. Onlarca aracın katıldığı konvoya jandarma da eşlik etti. - KIRIKKALE

Bahar Kalkanı Harekatı, Kırıkkale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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