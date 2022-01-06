Kırıkkale'de "Bahşılı'da Yaşıyorum, Doğal Yaşamı Gözlemliyorum" projesi sona erdi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Bahşılı'da Yaşıyorum, Doğal Yaşamı Gözlemliyorum" proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam Erdem Karanfil, Şehit Yusuf Alsancak Ortakolu'nda ödül töreninde yaptığı konuşmada, bütün projelerin kendileri için çok değerli ve başarılı olduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karanfil, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerle beraber daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Her biri birbirinden güzel 14 proje var. İçinden 3'ünü belirlemek zorundaydık. İnşallah yapmış olduğunuz projeleri Bahşılı'da hayata geçirebilirsek, sizlerin isimlerini o projelere vermek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından birinciye 2 bin, ikinciye 1500, üçüncüye de 500 lira ödül verildi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.