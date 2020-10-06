Kırıkkale'de bakıma muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti veriliyor - Son Dakika

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) il genelinde uygulanan "Yaşlıların Evlerinin Temizliği Projesi" vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje ile 65 yaş üzeri, sosyal ve ekonomik yönden zor durumda olup bakacak kimsesi bulunmayan, yıllarca yaşadığı yeri terk etmek istemediğinden huzurevi hizmetini kabul etmeyen bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmeti sunuluyor.

Yaşlıların evlerinin temizlenmesinin yanı sıra, kişisel bakımları da yapılıyor. 17 personelin istihdam edildiği proje kapsamında il merkezinde 100, ilçelerde ise 180 olmak üzere toplam 280 vatandaşa hizmet verilmeye devam ediyor.

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını, devletin şefkat ve merhamet elini hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.