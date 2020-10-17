Kırıkkale'de balık tutarken ırmağa düşen kişi boğuldu - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, balık tutmak isterken Kızılırmak'a düşen kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (25), balık tutmak için gittiği Kızılırmak kenarında ırmağa düştü. Akıntıya kapılan Ramazan D'yi gören çevredekiler, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince ırmaktan çıkarılan Ramazan D, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.