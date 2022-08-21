Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı

21.08.2022 02:20
Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı

Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki evlerinin birinci katında balkonda boya yapan Ahmet S. (20), dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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