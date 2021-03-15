Kırıkkale'de balya makinesine sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Kırıkkale'de balya makinesine sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sıkıştığı balya makinesinden itfaiye ekiplerinin kurtardığı köpek, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sıkıştığı balya makinesinden itfaiye ekiplerinin kurtardığı köpek, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Avni Güldüren, Emirler Mahallesi Gücen mevkisinde kendisine ait balya makinesine bir köpeğin sıkıştığını fark etti. Köpeği çıkaramayan Güldüren, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kafası ve ön bacakları makineye sıkışan köpeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Bacaklarından yaralandığı belirlenen köpek, tedavi için Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Son Dakika

93. Oscar adayları listesi belli oldu

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi

Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı

Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi

Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak