Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi

07.09.2022 19:01

Kırıkkale'de bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan paralar çevredekiler tarafından toplandı. 8 bin lira sahibine teslim edilirken yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkıp bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu. Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu.

PARA EKSİKSİZ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi - Son Dakika
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