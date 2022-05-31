Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı

31.05.2022 22:38
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Ş. (24) ve iki arkadaşı, tekneyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Barajı gölüne açıldı.

Sinan Ş, bir süre sonra göle girdi. Üzerindeki can yeleğini de çıkararak yüzen Sinan Ş, gölde çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

Sinan Ş'yi bulamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bir süre gölde arama yapan ekipler, gence ulaşamadı.

Yarın devam edilmek üzere ara verilen arama çalışmalarına, Ankara'dan gelecek ekipler de katılacak.

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Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Baraj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı - Son Dakika


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