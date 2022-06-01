Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

01.06.2022 13:07
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı.

Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde kaybolan Sinan Ş'yi (24) bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ankara ve Konya emniyet müdürlüklerine bağlı polis dalgıçlar, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri katılıyor.

Sinan Ş'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları da umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgeye gelen CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da aileyle bir süre sohbet ederek ekiplerden bilgi aldı.

Dün tekneyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne açılan 3 arkadaştan suya giren Sinan Ş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Hisarcık, Bahşılı, Baraj, Güncel, Son Dakika

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