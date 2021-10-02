Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.E.K. idaresindeki 03 VA 315 plakalı otomobil, Osmangazi mahallesi Çevrealtı caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B, S.U, N.K, U.C.G. ve E.K, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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