Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

03.03.2022 20:20
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmail E. (66) idaresindeki 71 DU 912 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki eşi Güllü E. (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Kırıkkale, Hasandede, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement