Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de başına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de başına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

29 dakika önce

Kırıkkale'de kafede oturduğu sırada başına "yorgun mermi" isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de başına

Kırıkkale'de kafede oturduğu sırada başına "yorgun mermi" isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda bir kafede oturan Mesut A'nın (35) başına yorgun mermi isabet etti.

Mesut A'nın yere yığıldığını gören arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mesut A'yı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı.

Atatürk Bulvarı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel
Son Dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 12 sivil hayatını kaybetti Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 20:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de başına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]